«Три-четыре дня не выходил из комнаты. Я был подавлен». Дерозан рассказал, что чувствовал на рынке свободных агентов

Защитник «Буллс» в подкасте Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») рассказал о переживаниях, которые он испытал, находясь без команды на рынке свободных агентов 2021 года.

«Известных игроков всегда подписывают в первый день или два. Спустя пару дней после открытия рынка у меня по-прежнему было много вопросов. Отправлюсь ли я куда-нибудь на однолетний контракт? Соглашусь ли я минимальный контракт?

Эта ситуация вызывала у меня упадническое настроение. Помню, как три или четыре дня подряд не выходил из комнаты. Я не видел заката. Я был подавлен. Это повергло меня в депрессию, потому что я не знал, что, черт возьми, будет дальше», – рассказал Дерозан.

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