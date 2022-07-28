«Юта» объявила о переходе Симоне Фонтеккьо

Форвард Симоне Фонтеккьо (26 лет, 203 см) официально подписал контракт с «Ютой».

По информации инсайдеров, соглашение рассчитано на 2 года с суммарной заработной платой 6,3 миллиона долларов.

Фонтеккьо переходит в «Джаз» из «Басконии». В действовавшем до лета 2024 года соглашении Симоне с испанским клубом была предусмотрена опция расторжения в случае ухода игрока в .

В минувшем сезоне итальянский баскетболист провел 27 матчей в Евролиге, набирая в среднем 11,4 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи.

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