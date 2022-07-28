Расселл Уэстбрук, скорее всего, сохранит место в стартовой пятерке «Лейкерс»

Разыгрывающий , скорее всего, сохранит место в стартовой пятерке, если останется в команде.

Об этом пишет инсайдер The Athletic Йован Буха.

Уэстбрук перед началом сезона фигурирует в слухах по возможному обмену, но все еще остается в команде. Новый главный тренер «озерников» Дарвин Хэм комплиментарно отзывался о плеймейкере.

В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах, каждый из которых начинал в старте. Средние показатели – 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи за игру.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе