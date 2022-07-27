Терэнс Мэнн – о стычках с Дончичем: «Я бы не сказал, что это соперничество»

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Форвард «Клипперс» Терэнс Мэнн опроверг слухи о своем соперничестве с разыгрывающим «Далласа» Лукой Дончичем.

«Я бы не сказал, что это соперничество. Это все разборки на площадке, развлечение, игры. Я думаю, что мы делаем друг друга лучше. Мы просто сражаемся и пытаемся вывести друг друга из равновесия, это часть игры», – сказал Мэнн.

Ранее между Мэнном и Дончичем неоднократно возникали стычки на площадке.

Отыграли 10 очков за 89 секунд и спаслись трехочковым Джорджа с сиреной – «Клипперс» напугали «Даллас» с Дончичем, но рассыпались в овертайме

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