И Джей Лидделл выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Тяжелый форвард Огайо Стэйт И Джей Лидделл объявил о том, что нанимает агента и будет участвовать в драфте этого года.

21-летний Лидделл провел в три сезона. Средние показатели в текущем розыгрыше – 19,4 очка, 7,9 подбора, 2,5 передачи и 2,6 блок-шота.

Огайо Стэйт во втором раунде турнира NCAA уступил Вилланове. Форвард набрал 17 очков, 6 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота за 35 минут.

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