Ти Джей Клайн может перейти в «Хапоэль Иерусалим»

«Хапоэль Иерусалим» ведет переговоры с форвардом Ти Джеем Клайном (28 лет, 206 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.
Минувший сезон баскетболист провел за «Андорру», которая принимает участие в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
«Хапоэль Иерусалим» также сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Ранее Клайн выступал за тель-авивский «Маккаби» (сезон-2020/21), «Хапоэль Холон» (сезон-2019/20) и вызывался в сборную Израиля в 2020 году.
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