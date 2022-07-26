Ти Джей Клайн может перейти в «Хапоэль Иерусалим»

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«Хапоэль Иерусалим» ведет переговоры с форвардом Ти Джеем Клайном (28 лет, 206 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Минувший сезон баскетболист провел за «Андорру», которая принимает участие в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

«Хапоэль Иерусалим» также сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее Клайн выступал за тель-авивский «Маккаби» (сезон-2020/21), «Хапоэль Холон» (сезон-2019/20) и вызывался в сборную Израиля в 2020 году.

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