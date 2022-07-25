Скотти Уилбекин не сыграет за Турцию на Евробаскете-2022

Федерация баскетбола Турции обновила предварительный состав национальной сборной на предстоящий Евробаскет и отборочные матчи чемпионата мира 2023 года, сократив количество игроков с 24 до 19.

Звездный разыгрывающий «Анадолу Эфеса» остался в составе сборной Турции. Другой натурализованный игрок Скотти Уилбекин («Фенербахче») не сыграет на .

Предварительный состав сборной Турции:

, Берк Угурлу, Буграхан Тунджер, , Догуш Оздемироглу, Эгехан Арна, Фуркан Халталы, , Картал Озмызрак, Мелих Махмутоглу, Метеджан Бирсен, Мухсин Яшар, Онуралп Битим, Омер Юртсевен, Садык Кабака, Сертач Шанлы, Шейн Ларкин, Шехмус Хазер и Йигитджан Сайбир.

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