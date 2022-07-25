Скотти Уилбекин не сыграет за Турцию на Евробаскете-2022

Федерация баскетбола Турции обновила предварительный состав национальной сборной на предстоящий Евробаскет и отборочные матчи чемпионата мира 2023 года, сократив количество игроков с 24 до 19.
Звездный разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин остался в составе сборной Турции. Другой натурализованный игрок Скотти Уилбекин («Фенербахче») не сыграет на Евробаскете.
Предварительный состав сборной Турции:
Алперен Шенгюн, Берк Угурлу, Буграхан Тунджер, Джеди Осман, Догуш Оздемироглу, Эгехан Арна, Фуркан Халталы, Фуркан Коркмаз, Картал Озмызрак, Мелих Махмутоглу, Метеджан Бирсен, Мухсин Яшар, Онуралп Битим, Омер Юртсевен, Садык Кабака, Сертач Шанлы, Шейн Ларкин, Шехмус Хазер и Йигитджан Сайбир.
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