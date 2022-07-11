Инсайдер Тим Макмэн: «Часто слышу, что «Рокетс» не должны предлагать Кевину Портеру продление контракта»

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, многие в НБА считают, что не стоит продлевать контракт из-за его скандального поведения за пределами площадки.

«Я думаю, что внутри клуба нет единого мнения. И, честно говоря, от людей не из клуба я как правило слышу мнение, что «Рокетс» не должны предлагать ему продление», – сказал Макмэн.

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