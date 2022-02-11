Кевин Портер забросил в свое кольцо на последних секундах матча с «Торонто»

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Разыгрывающий «Хьюстона» Кевин Портер забросил в свое кольцо на последних секундах матча против «Торонто» (120:139).

За 3,2 секунды до конца встречи при счете 139:120 в пользу «Рэпторс» Портер получил мяч на своей половине площадки, подошел к кольцу и попытался набросить себе от пола. Мяч отскочил от паркета и опустился в корзину.

Арбитры не засчитали попадание, несмотря на то, что Портер выпустил мяч из рук до того, как прозвучала финальная сирена.

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