Кевин Портер забросил в свое кольцо на последних секундах матча с «Торонто»

Разыгрывающий «Хьюстона» Кевин Портер забросил в свое кольцо на последних секундах матча против «Торонто» (120:139).
За 3,2 секунды до конца встречи при счете 139:120 в пользу «Рэпторс» Портер получил мяч на своей половине площадки, подошел к кольцу и попытался набросить себе от пола. Мяч отскочил от паркета и опустился в корзину.
Арбитры не засчитали попадание, несмотря на то, что Портер выпустил мяч из рук до того, как прозвучала финальная сирена.
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