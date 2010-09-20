Станислав Медведенко: «Все говорят о черных, но с их стороны также есть расизм»

Двукратный чемпион в составе высказался о проблеме расизма в Соединенных Штатах Америки, а также поддержал своего соотечественника Святослава Михайлюка ( ), который принимал участие в протестах.

«Я поддерживаю – он высказал свою точку зрения. А в спорте это очень хорошая вещь. Естественно, что Свят больше в темы американской жизни, ведь он больше времени проводит в США. То что он меньше уделяет внимания политическим моментам в Украине, так это может быть для него и лучше. Тут некоторые всю жизнь живут и в политике ничего не понимают, а Свята, который живет в США, хотят затащить в какие-то политические разборки. Это глупо и он правильно делает, что дистанцируется от этого. Он переживает за Украину – в этом нет никаких вопросов. А “комментаторы” сбрасывают все в одну кучу и пытаются смешать все проблемы в одну. Это просто провокация – по другому я это не назову.

Мое мнение такое: в проблеме расизма есть доля преувеличения. Это подогрето уличными беспорядками. Плюс мы должны понимать, что скоро президентские выборы в США и одна из партий или обе партии пытаются воспользоваться этой ситуацией. Нужно все делить на два и не стоит доказывать что-то с особой озлобленностью.

Обратный расизм? Да, он тоже есть. Мы должны понимать, что все говорят о черных, но с их стороны также есть расизм. Я против любого проявления расизма – все должны иметь равные возможности, вот и все», – сказал Медведенко.

Спортсмены возглавили протесты в Америке. Почему?