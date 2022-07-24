Колин Каухерд: «Леброн перешел в «Лейкерс» не ради баскетбола, он мог объединиться с Эмбиидом»

Телевизионный эксперт Колин Каухерд считает, что звездный форвард Леброн Джеймс перешел в в 2018 году из-за интересов в бизнесе.

решил переехать у в Лос-Анджелес» не из-за баскетбола. Они были вынуждены перестроить состав ради его бизнеса. Это шокирует. Бизнес Леброна рушится, в баскетболе тоже не все идеально.

Были варианты и получше. «Филадельфия» хотела подписать его. У них был Эмбиид. Другие хорошие команды тоже хотели его. Леброн оказался именно там, где и должен был. Это его выбор.

В «Лейкерс» по-прежнему есть талантливые игроки, но еще там беспорядок в руководстве, заваленная платежная ведомость, проблемы со здоровьем у Энтони Дэвиса и туманные перспективы в борьбе за титул», – заявил Каухерд.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?