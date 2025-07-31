Маркус Моррис об аресте: «Могли бы уладить все вопросы в бандитском стиле в казино, не ожидал ареста»
Маркус Моррис отрицает обвинения в мошенничестве.
Баскетболист заявляет, что на данный момент уже оплатил все долги (порядка 265 тысяч долларов).
«Да, я, видимо, просрочил платеж. Не думал, что меня арестуют. Заперли на 51 час без еды и воды. Это было очень неприятно.
Могли бы решить все вопросы в бандитском стиле в задней комнате казино. Я никогда не был мошенником и не участвовал в подобных схемах», – заявил игрок.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
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