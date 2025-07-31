Тимофей Герасимов: «Хочется взять медали Единой лиги, у состава «Уралмаша» есть такая возможность»
Тимофей Герасимов прокомментировал переход в «Уралмаш».
Защитник (28 лет, 197 см) был лидером «Енисея» по набранным очкам (14,8 в среднем) и отданным передачам (5,6) в прошедшем чемпионате России.
- Какие задачи ставите перед собой в клубе из Екатеринбурга?
- Бороться за самые высокие места. Хочется взять медали Единой лиги, у нашего состава есть такая возможность. Плюс проявлять свои лидерские качества на высоком уровне в серьезной команде.
- Нет страха конкуренции?
- А зачем ее бояться? Я перешел в «Уралмаш» ради конкуренции.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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