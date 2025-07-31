Тимофей Герасимов: «Хочется взять медали Единой лиги, у состава «Уралмаша» есть такая возможность»

Тимофей Герасимов прокомментировал переход в «Уралмаш».

Защитник (28 лет, 197 см) был лидером «Енисея» по набранным очкам (14,8 в среднем) и отданным передачам (5,6) в прошедшем чемпионате России.

- Какие задачи ставите перед собой в клубе из Екатеринбурга?

- Бороться за самые высокие места. Хочется взять медали Единой лиги, у нашего состава есть такая возможность. Плюс проявлять свои лидерские качества на высоком уровне в серьезной команде.

- Нет страха конкуренции?

- А зачем ее бояться? Я перешел в «Уралмаш » ради конкуренции.