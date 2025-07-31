22-летний защитник «Автодора» Денис Наумов проведет сезон в «Чебоксарских Ястребах»
«Автодор» отправил Дениса Наумова в Высшую лигу.
22-летний защитник (202 см) не получал достаточно игрового времени в саратовском клубе, проведя всего 12 матчей при среднем игровом времени в 4,2 минуты (0,8 очка + 0,6 подбора + 0,5 передачи).
Следующий сезон Наумов проведет в аренде в «Чебоксарских Ястребах» – участнике полуфинала прошедшего розыгрыша Высшей лиги.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Автодора»
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