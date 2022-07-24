ЧЕ-2022. Юноши (U20). В финале Литва сыграет с Испанией, в матче за 3-е место Черногория сразится с Израилем

В воскресенье, 24 июля, в черногорской Подгорице состоятся решающие матчи чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

В финале Литва сыграет с Испанией. В матче за 3-е место Черногория встретится с Израилем.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Подгорица, Черногория

Плей-офф

Матч за 3-е место

Черногория – Израиль

24 июля. 19.15

Финал

Литва – Испания

24 июля. 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили