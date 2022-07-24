ЧЕ-2022. Юноши (U20). В финале Литва сыграет с Испанией, в матче за 3-е место Черногория сразится с Израилем

В воскресенье, 24 июля, в черногорской Подгорице состоятся решающие матчи чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
В финале Литва сыграет с Испанией. В матче за 3-е место Черногория встретится с Израилем.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Подгорица, Черногория
Плей-офф
Матч за 3-е место
Черногория – Израиль
24 июля. 19.15
Финал
Литва – Испания
24 июля. 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича
Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой
Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили