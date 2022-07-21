ЧЕ-2022. Юноши (U20). 1/4 финала. Израиль – Турция, Франция сыграет с Литвой и другие матчи

В четверг, 21 июля, в черногорской Подгорице проходят матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Израиль встретится с Турцией, Франция сыграет с Литвой.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Подгорица, Черногория

Плей-офф

1/4 финала

Бельгия – Испания

21 июля. 15:15

Израиль – Турция

21 июля. 15:15

Франция – Литва

21 июля. 15:15

Хорватия – Черногория

21 июля. 15:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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