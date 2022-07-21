ЧЕ-2022. Юноши (U20). 1/4 финала. Израиль – Турция, Франция сыграет с Литвой и другие матчи

В четверг, 21 июля, в черногорской Подгорице проходят матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Израиль встретится с Турцией, Франция сыграет с Литвой.
Юноши (U20)
Подгорица, Черногория
Плей-офф
1/4 финала
Бельгия – Испания
21 июля. 15:15
Израиль – Турция
21 июля. 15:15
Франция – Литва
21 июля. 15:15
Хорватия – Черногория
21 июля. 15:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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