ЧЕ-2022. Юноши (U20). 1/4 финала. Израиль – Турция, Франция сыграет с Литвой и другие матчи

Теги результаты молодежная сборная Хорватии молодежная сборная Испании молодежная сборная Черногории молодежная сборная Франции молодежная сборная Израиля молодежная сборная Литвы молодежная сборная Турции молодежная сборная Бельгии молодежный ЧЕ-2022 Баскетбол

В четверг, 21 июля, в черногорской Подгорице проходят матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Израиль встретится с Турцией, Франция сыграет с Литвой.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Подгорица, Черногория

Плей-офф

1/4 финала

Бельгия – Испания

21 июля. 15:15

Израиль – Турция

21 июля. 15:15

Франция – Литва

21 июля. 15:15

Хорватия – Черногория

21 июля. 15:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные