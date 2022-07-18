ЧЕ-2022. Юноши (U20). Украина – Испания, Словения сыграет с Францией и другие матчи

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В понедельник, 18 июля, в черногорской Подгорице состоятся матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Украина встретится с Испанией, Словения сыграет с Францией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Подгорица, Черногория

Групповой этап

Группа A

СЛОВЕНИЯ – Франции

18 июля. 17:30

Хорватии – БЕЛЬГИЯ

18 июля. 22:00

Положение команд: Франция – 2-0, Хорватия – 1-1, Бельгия – 1-1, Словения – 0-2.

Группа B

Греции – Португалии

18 июля. 15:15

Италии – Израиля 

18 июля. 17:30

Положение команд: Италия – 2-0, Израиль – 1-1, Португалия – 1-1, Греция – 0-2.

Группа C

Украина – Испания

18 июля. 15:15

Литва – Чехия

18 июля. 19:45

Положение команд: Испания – 2-0, Чехия – 1-1, Украина – 1-1, Литва – 0-2.

Группа D

Турции – Польши

18 июля. 19:45

Черногории – Германии

18 июля. 22:00

Положение команд: Польша – 1-1, Германия – 1-1, Турция – 1-1, Черногория – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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