ЧЕ-2022. Юноши (U20). Украина – Испания, Словения сыграет с Францией и другие матчи

В понедельник, 18 июля, в черногорской Подгорице состоятся матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Украина встретится с Испанией, Словения сыграет с Францией.
Юноши (U20)
Подгорица, Черногория
Групповой этап
Группа A
СЛОВЕНИЯ – Франции
18 июля. 17:30
Хорватии – БЕЛЬГИЯ
18 июля. 22:00
Положение команд: Франция – 2-0, Хорватия – 1-1, Бельгия – 1-1, Словения – 0-2.
Группа B
Греции – Португалии
18 июля. 15:15
Италии – Израиля
18 июля. 17:30
Положение команд: Италия – 2-0, Израиль – 1-1, Португалия – 1-1, Греция – 0-2.
Группа C
Украина – Испания
18 июля. 15:15
Литва – Чехия
18 июля. 19:45
Положение команд: Испания – 2-0, Чехия – 1-1, Украина – 1-1, Литва – 0-2.
Группа D
Турции – Польши
18 июля. 19:45
Черногории – Германии
18 июля. 22:00
Положение команд: Польша – 1-1, Германия – 1-1, Турция – 1-1, Черногория – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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