ЧЕ-2022. Юноши (U20). 1/8 финала. Испания сыграет с Польшей, Италия – с Хорватией и другие матчи

В среду, 20 июля, в черногорской Подгорице пройдут матчи 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Испания сыграет с Польшей, Италия сразится с Хорватией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Подгорица, Черногория

Плей-офф

1/8 финала

Испания – Польша

20 июля. 15.15

Турция – Украина

20 июля. 15.15

Бельгия – Греция

20 июля. 17.30

Израиль – Словения

20 июля. 17.30

Италия – Хорватия

20 июля. 19.45

Литва – Германия

20 июля. 19.45

Франция – Португалия

20 июля. 22.00

Черногория – Чехия

20 июля. 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?

«Балтимор – это героин и баскетбол». Культовой «Прослушке» 20 лет, один из ее легендарных эпизодов – игра между районами