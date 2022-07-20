ЧЕ-2022. Юноши (U20). 1/8 финала. Испания сыграет с Польшей, Италия – с Хорватией и другие матчи

В среду, 20 июля, в черногорской Подгорице пройдут матчи 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Испания сыграет с Польшей, Италия сразится с Хорватией.
Юноши (U20)
Подгорица, Черногория
Плей-офф
1/8 финала
Испания – Польша
20 июля. 15.15
Турция – Украина
20 июля. 15.15
Бельгия – Греция
20 июля. 17.30
Израиль – Словения
20 июля. 17.30
Италия – Хорватия
20 июля. 19.45
Литва – Германия
20 июля. 19.45
Франция – Португалия
20 июля. 22.00
Черногория – Чехия
20 июля. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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