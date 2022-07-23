ЧЕ-2022. Юноши (U20). 1/2 финала. Испания – Израиль, Литва сыграет с Черногорией

В субботу, 23 июля, в черногорской Подгорице пройдут матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Испания встретится с Израилем, Литва сыграет с Черногорией.
Юноши (U20)
Подгорица, Черногория
Плей-офф
1/2 финала
ИСПАНИЯ – Израиль
23 июля. 19:45
Литва – Черногория
23 июля. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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