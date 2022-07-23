ЧЕ-2022. Юноши (U20). 1/2 финала. Испания – Израиль, Литва сыграет с Черногорией

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В субботу, 23 июля, в черногорской Подгорице пройдут матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Испания встретится с Израилем, Литва сыграет с Черногорией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Подгорица, Черногория

Плей-офф

1/2 финала

ИСПАНИЯ – Израиль

23 июля. 19:45

Литва – Черногория

23 июля. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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