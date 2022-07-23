Майк Джеймс: «В Европе надо сокращать регулярный чемпионат»

Звездный защитник «Монако» Майк Джеймс считает, что календарь европейских клубных соревнований необходимо менять с целью дать игрокам больше возможностей для отдыха и развития.

«Проделал этим летом хорошую работу, но не могу не заметить, что оно почти закончилось. Мы должны найти способ сократить регулярный чемпионат.

Баскетболистам нужно больше времени в межсезонье, чтобы привести в порядок свое тело и поработать над игрой», – написал американец в твиттере.

Финальная серия чемпионата Франции с участием «Монако» в этом году завершилась 25 июня. Многие европейские клубы выходят из отпусков в августе.

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