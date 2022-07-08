Арон Бэйнс в пятницу пройдет просмотр для команд НБА

Австралийский центровой в пятницу пройдет просмотр для команд НБА в Лас-Вегасе, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Бэйнс получил серьезную травму спинного мозга во время Олимпийских игр в Токио летом прошлого года. Игрок провел два месяца в больницах Токио и Брисбена, где снова учился ходить. В январе австралиец вернулся в баскетбол.

На счету Бэйнса девять сезонов НБА за пять команд. В 2014-м он стал чемпионом в составе «Сан-Антонио».

Поскользнулся в туалете на Олимпиаде – парализовало на 10 дней. Австралийцу на восстановление понадобилось полгода