Арон Бэйнс в пятницу пройдет просмотр для команд НБА

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Австралийский центровой Арон Бэйнс в пятницу пройдет просмотр для команд НБА в Лас-Вегасе, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Бэйнс получил серьезную травму спинного мозга во время Олимпийских игр в Токио летом прошлого года. Игрок провел два месяца в больницах Токио и Брисбена, где снова учился ходить. В январе австралиец вернулся в баскетбол.

На счету Бэйнса девять сезонов НБА за пять команд. В 2014-м он стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио».

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