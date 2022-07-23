«Барселона»: «Николу Миротича беспокоит ахиллово сухожилие левой стопы»

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«Барселона» опровергла информацию о серьезной травме у форварда Николы Миротича.

«Сообщаем вам, что Николу Миротича беспокоит ахиллово сухожилие левой стопы. Игрок сине-гранатовых, который уже в финальном матче чемпионата Испании испытывал дискомфорт, проходит восстановительное лечение, которое продлится в течение следующих нескольких недель. С конца сезона-2021/22 игрок находится под контролем медицинского персонала клуба», – говорится в официальном заявлении «Барсы».

Ранее Telesport.rs сообщил, что Миротич получил серьезную травму ахиллова сухожилия и пропустит около шести месяцев.

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