«Оклахома» официально подписала Джейлина Уильямса – 8,2 млн на четыре года

«Оклахома» объявила о подписании контракта с новичком Джейлином Уильямсом (20 лет, 208 см). По информации СМИ, соглашение рассчитано на четыре года и 8,2 миллиона долларов.

Форвард был выбран «Тандер» под 34-м пиком на драфте этого года и выступал за команду в Летней лиге.

Джейлин провел два сезона в NCAA, выступая за университет Арканзас. В минувшем чемпионате он набирал в среднем 10,9 очка, 9,8 подбора, 1,3 перехвата и 1,1 блок-шота.

⚡️ Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?