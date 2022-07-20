Марина Голдырева при переходе в МБА потребовала подписать ее мужа (Metaratings)

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Разыгрывающая сборная России Марина Голдырева во время переговоров с клубом МБА поставила условие, что подпишет контракт только в том случае, если ее муж станет игроком мужской команды, пишет Metaratings.

Марина официально стала игроком МБА в июне 2022 года. 18 июля клуб объявил о подписании ее супруга Глеба Голдырева.

В сезоне-2021/22 Голдырев выступал за «Новосибирск», набирая 8,9 очка, 2,9 подбора и 0,9 передачи в среднем за матч. Ранее он был игроком красноярского «Енисея».

В этом году МБА стал участником Единой лиги ВТБ.

Марина Голдырева: «Решили с мужем, что если появится вариант вернуться в спорт, то нужно будет попробовать это сделать»

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