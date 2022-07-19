Маркифф Моррис хочет играть за команду-претендента. Приоритетный вариант – «Филадельфия»

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Свободный агент Маркифф Моррис хочет подписать контракт с командой, которая претендует на титул, а также играть в ней определенную роль.

Приоритетным вариантом Морриса называются «Сиксерс». Форвард вырос в Филадельфии и выступал здесь на любительском уровне.

32-летний Моррис интересен нескольким клубам НБА, которые соответствуют его пожеланиям. «Филадельфия» входит в этот список.

В ноябре Моррис получил травму шеи в результате жесткого толчка со стороны Николы Йокича из «Наггетс». После этого он восстанавливался на протяжении четырех месяцев и потерял стабильное место в ротации «Майами».

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