ЧЕ-2022. Юноши (U20). Словения сыграет с Хорватией, Испания встретится с Чехией и другие матчи

В воскресенье, 17 июля, в черногорской Подгорице состоятся матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Словения сыграет с Хорватией, Испания встретится с Чехией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Подгорица, Черногория

Групповой этап

Группа A

Словения – Хорватия

17 июля. 15.15

Франция – Бельгия

17 июля. 22.00

Положение команд: Бельгия – 1-0, Франция – 1-0, Хорватия – 0-1, Словения – 0-1.

Группа B

Израиль – Португалия

17 июля. 15.15

Италия – Греция

17 июля. 17.30

Положение команд: Италия – 1-0, Израиль – 1-0, Португалия – 0-1, Греция – 0-1.

Группа C

Испания – Чехия

17 июля. 19.45

Украина – Литва

17 июля. 19.45

Положение команд: Чехия – 1-0, Испания – 1-0, Литва – 0-1, Украина – 0-1.

Группа D

Германия – Польша

17 июля. 17.30

Черногория – Турция

17 июля. 22.00

Положение команд: Польша – 1-0, Турция – 1-0, Германия – 0-1, Черногория – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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