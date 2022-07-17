ЧЕ-2022. Юноши (U20). Словения сыграет с Хорватией, Испания встретится с Чехией и другие матчи

В воскресенье, 17 июля, в черногорской Подгорице состоятся матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Словения сыграет с Хорватией, Испания встретится с Чехией.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Подгорица, Черногория
Групповой этап
Группа A
Словения – Хорватия
17 июля. 15.15
Франция – Бельгия
17 июля. 22.00
Положение команд: Бельгия – 1-0, Франция – 1-0, Хорватия – 0-1, Словения – 0-1.
Группа B
Израиль – Португалия
17 июля. 15.15
Италия – Греция
17 июля. 17.30
Положение команд: Италия – 1-0, Израиль – 1-0, Португалия – 0-1, Греция – 0-1.
Группа C
Испания – Чехия
17 июля. 19.45
Украина – Литва
17 июля. 19.45
Положение команд: Чехия – 1-0, Испания – 1-0, Литва – 0-1, Украина – 0-1.
Группа D
Германия – Польша
17 июля. 17.30
Черногория – Турция
17 июля. 22.00
Положение команд: Польша – 1-0, Турция – 1-0, Германия – 0-1, Черногория – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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