Шакил О′Нил: «Уорриорз» были главными претендентами на победу в чемпионате»

Бывшая звезда , ныне телеведущий TNT Шакил О′Нил заявил, что всегда считал «Голден Стэйт» фаворитом в борьбе за победу в сезоне-2021/22.

«На мой взгляд, «Уорриорз» были главными претендентами на победу в чемпионате. Лично я в этом не сомневался.

Все прошло, как я и ожидал еще до начала матчей. «Уорриорз» меня не подвели и очень хорошо справились со своей задачей», – заявил Шак.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?