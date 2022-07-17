Глен Дэвис рассказал, как поборол Шака во время их первой встречи

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» рассказал о первой встрече с легендарным ’Нилом.

«В юности я был без ума от Шака. Я познакомился с ним, когда играл за LSU. Меня пригласили в дом одного из помощников директора на спагетти. И вдруг из ниоткуда появился Шак и сказал: «Давай выйдем на улицу».

Потом он опустился в борцовскую позицию и предложил побороться. Я занимаю позицию, хватаю его и держу. Затем я бросаю его как настоящий борец. И он говорит: «Черт возьми, ты здоровый». Вот так начались наши с ним отношения», – рассказал Дэвис.

Чемпионский «Бостон»-2008. Где они сейчас?