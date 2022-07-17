Кайри Ирвинг был замечен в лагере ассистента «Лейкерс» Фила Хэнди

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Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг был замечен в баскетбольном лагере для девочек, который организовал ассистент главного тренера «Лейкерс» Фил Хэнди.

Видео с Ирвингом появилось в Instagram-аккаунте одной из участниц лагеря.

Участие Ирвинга в лагере Хэнди, с которым он давно знаком по работе в «Кливленде», возможно, стало причиной, почему игрок не приехал на матч полулюбительской лиги Drew League. Также видео подпитало слухи о возможном переходе Ирвинга в «Лейкерс».

Ирвинг должен был играть в Drew League в субботу перед матчем с участием команды Леброна Джеймса и Демара Дерозана, но не появился.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе

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