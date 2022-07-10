Дикий блок-шот Паоло Банкеро принес победу «Орландо» в Летней лиге

Новичок «Орландо» Паоло Банкеро совершил невероятный блок-шот в матче Летней лиги НБА против «Сакраменто» (94:92).
«Мэджик» и «Кингз» не выявили победителя по итогам первого овертайма – 92:92. По правилам Летней лиги победителем встречи признается та команда, которая первой набирает очки во втором овертайме.
«Сакраменто» собирались выиграть матч эффектным данком после аллей-упа, но Банкеро сумел накрыть оппонента со спины в диком прыжке.
В следующей атаке форвард «Орландо» Эмануэль Терри реализовал лей-ап и принес команде победу.
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