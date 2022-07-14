«Локомотив-Кубань» близок к назначению Александера Секулича на пост главного тренера

ив-Кубань» ведет переговоры с главным тренером сборной Словении Александером Секуличем.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

Последние пять лет 42-летний специалист был ассистентом главного тренера чешского «Нимбурка», до этого возглавлял словенский «Копер» (в сезоне-16/17).

В 2020 году Секулич возглавил сборную Словении. Под его руководством команда заняла 4-е место на Олимпийских играх-2020 в Токио, являясь при этом самой результативной на турнире (100,8 очка в среднем за встречу).

В межсезонье «Локо» расстался с сербом Бранко Максимовичем, который возглавлял команду в статусе и.о. после увольнения Евгения Пашутина. Клуб финишировал на 4-м месте в лиге ВТБ.

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