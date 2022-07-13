Джа Морэнт: «Кто лучший в футболе? Месси? Можем сыграть один на один»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт заявил, что настолько уверен в себе, что готов сыграть в футбол против одного из величайших футболистов в истории Лионеля Месси («ПСЖ»).

«Я никогда не скажу, что кто-то обыграет меня один на один. Мне все равно, какой вид спорта. Кто лучший в футболе? Можем сыграть. Месси?

Я хочу быть вратарем. Кто-нибудь, устройте», – сказал 22-летний Морэнт.

Ранее Морэнт заявил, что «сделал» бы Майкла Джордана один на один.

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Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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