Патрик Беверли: «Юта», что дальше? Что вы собираетесь делать?»

Разыгрывающий Патрик Беверли во время прямого эфира в IG Live признался, что не понимает, какие планы у «Юты» на него и на предстоящий сезон.

«Юта», что происходит? Дайте мне знать, что вы собираетесь делать. Вы хотите победить или хотите танковать, дайте мне знать. Единственная моя цель – это выйти в плей-офф, я пытаюсь победить.

Да, что дальше? Мы собираемся пройти с «Ютой» до конца, или «Юта» скажет, что я им не нужен. Что дальше?» – спросил игрок.

Беверли перешел из «Миннесоты» в «Юту» в результате крупного обмена с участием Руди Гобера.

«Миннесота» с Руди Гобером – монстр Франкенштейна или все-таки «единорог»?