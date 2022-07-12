Лука Дончич: «Награда MVP – это цель, которую преследует каждый игрок НБА»

Звездный разыгрывающий «Далласа» заявил, что хотя награда MVP НБА является одной из его целей, она не сравнится с чемпионским титулом.

«Награда MVP – это цель, которую преследует каждый игрок, который приходит в НБА. Не каждый может похвастать тем, что он MVP НБА.

Конечно, я не променяю чемпионский перстень на эту награду, но если мне удастся выиграть MVP, это будет потрясающе», – сказал словенец.

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