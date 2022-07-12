Лука Дончич: «Награда MVP – это цель, которую преследует каждый игрок НБА»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич заявил, что хотя награда MVP НБА является одной из его целей, она не сравнится с чемпионским титулом.

«Награда MVP – это цель, которую преследует каждый игрок, который приходит в НБА. Не каждый может похвастать тем, что он MVP НБА.

Конечно, я не променяю чемпионский перстень на эту награду, но если мне удастся выиграть MVP, это будет потрясающе», – сказал словенец.

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