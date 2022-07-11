Малкольм Брогдон – о роли запасного: «Готов пойти на любую жертву, чтобы вернуться на чемпионский уровень»

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Защитник «Бостона» Малкольм Брогдон заявил, что ради победы команды в чемпионате готов выполнять роль запасного игрока.

«Я очень хочу снова начать побеждать на высоком уровне, я хочу выиграть чемпионат. Поэтому я готов пойти на любую жертву, чтобы вернуться на чемпионский уровень», – сказал Брогдон в подкасте Эдриана Воджнаровски.

По словам Брогдона, генеральный менеджер «Селтикс» Брэд Стивенс сказал его агенту, что хочет видеть Брогдона в роли шестого игрока.

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