Малкольм Брогдон – о роли запасного: «Готов пойти на любую жертву, чтобы вернуться на чемпионский уровень»

Защитник заявил, что ради победы команды в чемпионате готов выполнять роль запасного игрока.

«Я очень хочу снова начать побеждать на высоком уровне, я хочу выиграть чемпионат. Поэтому я готов пойти на любую жертву, чтобы вернуться на чемпионский уровень», – сказал Брогдон в подкасте Эдриана Воджнаровски.

По словам Брогдона, генеральный менеджер «Селтикс» сказал его агенту, что хочет видеть Брогдона в роли шестого игрока.

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