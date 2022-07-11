Сильвия Фаулс поставила сверху в последнем для себя Матче звезд женской НБА

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Форвард «Миннесоты» Сильвия Фаулс приняла участие в последнем для себя Матче звезд женской НБА, победив вместе с командой Уилсон команду Стюарт (134:122).

В одном из эпизодов 36-летняя Фаулс поставила сверху.

Это второй данк легенды WNBA в рамках Матчей звезд. Первый она исполнила в 2009 году.

Фаулс проводит последний сезон в карьере, который стал для нее 15-м. В активе Сильвии 7 очков, 9 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

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