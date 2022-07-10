Данте Экзам может перейти в «Партизан»

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Австралийский защитник Данте Экзам (26 лет, 196 см) согласовал условия контракта с сербским «Партизаном», сообщает Mozzart Sport.

Экзам провел минувший сезон за «Барселону», которая, как сообщалось, была намерена сохранить игрока в составе. После завершения сезона защитник хотел вернуться в НБА, но клубы североамериканской лиги не проявили заинтересованности в его подписании.

В Евролиге-21/22 Экзам набирал 6,3 очка, 2,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру за 17 минут на площадке.

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