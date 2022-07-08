Джо Лэйкоб: «У «Уорриорз» проблемы с остальной НБА из-за трат»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб рассказал о финансовых проблемах, с которыми команда столкнется в ближайшие годы.

«У меня уже есть проблемы с остальной лигой. На самом деле, во вторник в Вегасе я буду – мы будем – на заседании Совета управляющих. И они недовольны, скажу я вам.

Дело не только в нас. Другие команды тоже платят налог на роскошь. Мы проделали дыру в системе, и это не очень хорошо с точки зрения лиги. Они не хотят, чтобы это происходило. И есть ограничения. Я не буду говорить, какие ограничения, но они есть», – сказал Лэйкоб.

«Уорриорз» превышают порог налога на роскошь на 35,3 миллиона долларов. «Клипперс» – единственная команда НБА, у которой этот показатель выше (41,7).

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!