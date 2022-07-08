Дрэймонд Грин: «Болезненно воспринял уход Бьелицы, мы сблизились»

Форвард «Уорриорз» признался, что переживает из-за ухода из команды .

Серб в межсезонье вернулся в Европу, подписав контракт с «Фенербахче».

«Я болезненно воспринял уход Бьелицы. Мы сблизились, у нас сложились с Бели отличные отношения, они продолжатся и после того, как он или я завершим играть в баскетбол. Но для Бели это был скорее семейный переезд, нежели вопрос бизнеса. У Бели двое маленьких детей, он должен быть ближе к своей семье.

Это плохо для команды, это определенно полный отстой для нас. Бели – универсальный игрок, еще один плеймейкер на площадке, который к тому же растягивает защиту. Потерять его – это удар. Тем не менее, я очень рад лично за него, он стал гораздо ближе к своей семье, а я понимаю, насколько это важно», – заявил Грин.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?