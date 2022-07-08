Ник Уайлер-Бэбб останется в «Баварии» до 2024 года

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Защитник Ник Уайлер-Бэбб (26 лет, 196 см) официально продлил контракт с «Баварией».

Соглашение рассчитано до 2024 года.

Уайлер-Бэбб провел в мюнхенском клубе два последних сезона. В завершившемся розыгрыше американец набирал в среднем по 7,4 очка, 4,0 подбора, 2,8 передачи и 1,2 перехвата в матчах Евролиги и Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что этим летом Уайлер-Бэбб может получить немецкий паспорт.

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