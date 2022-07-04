«Бавария» подписала Данко Бранковича

Немецкая объявила о подписании долгосрочного контракта с молодым хорватским центровым Данко Бранковичем (22 года, 215 см).

Бранкович провел предыдущие три сезона в составе загребской «Цибоны». Его показатели в Адриатической лиге составили 2,6 очка и 1,1 подбора в среднем за матч.

Также Бранкович сыграл три матча за сборную Хорватии. Наиболее успешным из них стал матч против Финляндии, в котором 215-сантиметровый центровой набрал 10 очков за 13 минут на площадке.

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