«Мемфис» продлил контракт Джона Кончара – 19 млн на три года

Теги переходы Мемфис НБА Джон Кончар Баскетбол

«Мемфис» и атакующий защитник Джон Кончар (26 лет, 196 см) договорились о продлении контракта на три года и 19 миллионов долларов.

После продления контракт Кончара будет рассчитан до конца сезона-2026/27.

Бывший игрок Университета Пердью Форт-Уэйн не был выбран на драфте НБА 2019 года, после чего заключил с «Гризлис» двусторонний контракт. В 2020 году клуб подписал с защитником стандартный долгосрочный контракт.

В прошедшем сезоне Кончар провел 72 матча, набирая в среднем 4,8 очка и 4,6 подбора.

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