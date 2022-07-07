«Мемфис» продлил контракт Джона Кончара – 19 млн на три года

и атакующий защитник (26 лет, 196 см) договорились о продлении контракта на три года и 19 миллионов долларов.

После продления контракт Кончара будет рассчитан до конца сезона-2026/27.

Бывший игрок Университета Пердью Форт-Уэйн не был выбран на драфте НБА 2019 года, после чего заключил с «Гризлис» двусторонний контракт. В 2020 году клуб подписал с защитником стандартный долгосрочный контракт.

В прошедшем сезоне Кончар провел 72 матча, набирая в среднем 4,8 очка и 4,6 подбора.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов