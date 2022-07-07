Чет Холмгрен: «Кеннет Лофтон должен быть в НБА, отличный игрок»

Теги Мемфис НБА Оклахома-Сити Летняя лига НБА Чет Холмгрен Кеннет Лофтон-младший Баскетбол

Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен из «Тандер» отдал должное Кеннету Лофтону, который не был выбран на недавней церемонии.

Лофтон присоединился к «Мемфису» в Летней лиге и удачно сыграл против Холмгрена в матче между командами в среду.

«О чем мы говорили после матча? Кеннет – свой чувак. Мы просто немного посмеялись друг над другом, немного трештока. Это должно стать нашей традицией всякий раз, когда мы выходим соперничать на площадке.

Кеннет Лофтон должен быть в НБА, он отличный игрок. Свой чувак», – заявил Холмгрен.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин

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