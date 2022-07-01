«Реал» договорился о продлении контракта Фабьена Козюра на сезон-22/23

сохранил в составе атакующего защитника (35 лет, 196 см) на следующий сезон.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, стороны согласовали сделку.

Француз выступает за мадридский клуб с 2017 года. Козюр сыграл ключевую роль в недавней победе «Реала» над «Барселоной» в четвертом матче финальной серии плей-офф ACB (81:74, 3-1), набрав 17 очков.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании француз сыграл 36 матчей, набирая в среднем 7,8 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи. Его показатели в составили 8,5 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи.

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