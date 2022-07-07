«Финикс» продлил контракт с Девином Букером

Лидер «Санз» (25 лет, 196 см) официально подписал с клубом продление контракта.

. Спасибо, что дал мне возможность развиваться и расти. Я с самого начала чувствовал любовь этого города. Горжусь тем, что могу называть это место своим домом», – говорится в сообщении Букера.

В прошлом сезоне НБА Букер набирал в среднем 26,8 очка, 4,8 передачи и 5,0 подбора при 47% попадания с игры и 38% попадания из-за дуги. Девин выступает за команду с 2015 года.

По инсайдерской информации, за четыре года игрок заработает 224 миллиона долларов.

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