«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с Александром Щербеневым

на официальном сайте объявил о продлении контракта на 2 сезона с Александром Щербеневым (21 год, 188 см).

Воспитанник системы резерва «Локомотива-Кубань» начал выступать за команду с сезона-2017/18. Два года провел в аренде в «Спартаке-Приморье» и «Уралмаше» и перед началом сезона-2021/22 вернулся в Краснодар.

В минувшем сезоне Щербенев принял участие в трех турнирах. В Суперлиге-1 он сыграл в 9 матчах, в которых набирал в среднем 16,8 очка, 6,3 передачи, 2,9 подбора и 2,0 перехвата за 28 минут игрового времени на площадке.

В Единой лиге ВТБ защитник выступил в 26 матчах, в которых набирал 6,8 очка, 2,8 передачи и 1,2 подбора за 17,3 минуты в среднем за игру. В Еврокубке его средние показатели составили 2,8 очка, 2,5 передачи и 1,0 подбора в среднем за игру.

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