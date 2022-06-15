«Олимпиакос» продлит контракт с Тайлером Дорси

близок к подписанию нового соглашения с атакующим защитником , пишет итальянский баскетбольный инсайдер Алессандро Маджи.

26-летний игрок перешел в греческую команду прошлым летом. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей, набирая в среднем 12,5 очка, 2,3 подбора и 1,9 передачи при реализации 35,9% из-за дуги.

Дорси был выбран под 41-м номером на драфте 2017 года. В его активе 83 матча за «Атланту» и 21 – за .

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел