«Майами» подписал контракт с Николой Йовичем

официально подписал соглашение с форвардом Николой Йовичем (19 лет, 208 см), который был выбран клубом под 27-м пиком на драфте-2022.

Сербский баскетболист заработает 2,2 миллиона долларов за первый сезон по контракту новичка. Кроме того, «Хит» не смогут обменять Йовича в течение 30 ближайших дней.

В минувшем сезоне Йович выступал за сербскую «Мегу» в лиге. Он провел 25 матчей, набирая в среднем 11,7 очка, 4,4 подбора и 3,4 передачи.

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