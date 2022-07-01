«Атланта» обменяет Кевина Хертера в «Сакраменто» на Джастина Холидэя, Мо Харклесса и пик первого раунда

обменяет атакующего защитника (23 года, 201 см) в на форвардов (33, 198), Мо Харклесса (29, 201) и драфт-пик первого раунда, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Кингз» отдадут «Хоукс» выбор в первом раунде драфта-2023, защищенный в Топ-14. В 2025 году выбор будет защищен в Топ-12, в 2026-м – в Топ-10.

В прошедшем сезоне 23-летний Хертер набирал в среднем 12,1 очка, 3,4 подбора и 2,7 передачи за матч. 33-летний Холидэй и 29-летний Харклесс набирали в среднем по 10,1 и 4,6 очка соответственно.

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