«Здесь я вырос». ЦСКА представил Антона Астапковича и Артема Комолова мини-фильмом

представил видеоролик, посвященный новобранцам команды (28 лет, 202 см) и (29 лет, 193 см).

«Воспитанники молодежного проекта ЦСКА вернулись домой! Пришло время начинать новую главу», – говорится в описании ролика.

Астапкович играл в системе армейцев с 2009 по 2018 год, за исключением сезона-2016/17, который форвард провел в аренде в «Автодоре».

Комолов – выпускник московской «Тринты». С 2009 по 2014 год он также выступал за «младшие» команды ЦСКА.

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